في بطولة غرب آسيا| سيدات الأخضر يتغلبن على سيدات العراق

استهلّ المنتخب السعودي للسيدات مشواره في بطولة غرب آسيا بتحقيق فوز مهم على نظيره العراقي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.
قدم منتخب سيدات الأخضر أداءً منظمًا منذ بداية المباراة، تُوّج بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 عبر اللاعبة رغد مخيزن، ليُنهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.
وفي الوقت بدل الضائع، عززت السعودية تقدمها بهدف ثانٍ حمل توقيع اللاعبة أميرة أبو السمح في الدقيقة 90+5.
وردّت سيدات العراق سريعًا بتقليص الفارق عن طريق سوزان سيفان أحمد في الدقيقة 90+7، إلا أن الوقت لم يسعفهن لانتزاع التعادل.
وتُقام بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر في مدينة جدة، بمشاركة ستة منتخبات هي: السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، الإمارات، والعراق، وذلك ضمن أيام فيفا المعتمدة للمباريات الدولية للسيدات.
وبهذا الفوز، يضع منتخب سيدات الأخضر أول ثلاث نقاط في رصيده، ويمضي بثقة نحو استكمال مشواره في البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م