في إنجاز سعودي.. كأس نيوم يرتقي إلى مرتبة الفئة الأولى

البلاد (جدة)

شهدت المملكة العربية السعودية ترقية عدد من سباقات موسم الرياض، من أبرزها اعتماد أول سباق من الفئة الأولى على المضمار العشبي في تاريخها، حيث نال كأس نيوم برعاية هاودن البالغ مجموع جوائزه 2 ملايين دولار أمريكي، والمُقام ضمن فعاليات يوم كأس السعودية، تصنيف الفئة الأولى قبيل انطلاق نسخته لعام 2026.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة التأمين العالمية “هاودن” تمديد شراكتها مع نادي سباقات الخيل لمدة ثلاث سنوات إضافية، لتستمر رعايتها للسباق حتى عام 2028.

ويُعد إدراج كأس نيوم برعاية هاودن ضمن قائمة سباقات الفئة الأولى في أمسية كأس السعودية بمثابة نقلة نوعية تُعزز من مكانة هذا الحدث العالمي، لترتفع بذلك حصيلة سباقات المستوى الأعلى في اليوم إلى ثلاثة سباقات ضمن برنامج حافل يشمل ثلاثة سباقات (فئة2)، وسباقاً (فئة3)، فضلاً عن سباق جديد من فئة (ليستد) عقب ترقية كأس طويق، كما تمت ترقية كأس الملك سعود، المقرر إقامته هذا العام في 27 ديسمبر، من تصنيف (فئة1 محلي) إلى تصنيف (ليستد دولي).

وقد شهد كأس نيوم برعاية هاودن مسيرة متسارعة في سلم التصنيفات العالمية، إذ حصد تصنيف (فئة3) قبل انطلاق نسخته لعام 2022، قبل أن يُرفع إلى (فئة2) قبيل نسخة 2024.

وفي عام 2023، أحرز “مستهدف” (إيرلندي) المملوك لإسطبلات شادويل فوزاً مبهراً بفارق سبعة أطوال، قبل أن يضيف لاحقاً إلى سجله لقبي برنس أوف ويلز ستيكس (فئة1) في رويال آسكوت، وجدمونت إنترناشونال (فئة1). وفي العام التالي، عزز السباق مكانته العالمية بفوز “سبيريت دانسر” (بريطاني) المملوك للسير أليكس فيرجسون، ليواصل السباق ترسيخ مكانته كأحد أبرز سباقات العشب في المنطقة والعالم.

أما هذا العام، فقد أسهم العرض القوي للجواد الياباني “شين إمبرور” (فرنسي) الفائز بالسباق، متفوقاً على “كاليف” (ألماني)، وكذلك الفائز في سانت ليجر الأيرلندي “الرفاع” (فرنسي)، في تحقيق الكأس لمتوسط التقييم المطلوب على مدى ثلاث سنوات وفق معايير لجنة التصنيفات الآسيوية، ما منح السباق المقام بالمملكة العربية السعودية الترقية المستحقة إلى تصنيف (فئة1).

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من السباق في 14 فبراير، تزامناً مع استضافة المملكة للدورة الحادية والأربعين من المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل، في حدث يجمع بين التميز الرياضي والحضور الدولي الرفيع.

ويقف كأس نيوم برعاية هاودن اليوم جنباً إلى جنب مع كأس السعودية البالغة جائزته 20 مليون دولار أمريكي كسباق من (فئة1)، بعدما حصل الأخير على التصنيف ذاته قبل نسخته الثالثة في عام 2022، فيما يُكمل سباق العبيّة كلاسيك المخصص للخيل العربية الأصيلة ثلاثية سباقات الفئة الأولى التي تُقام في يوم كأس السعودية.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية: “هذه أنباء مفرحة للغاية لنادي سباقات الخيل، بينما نستعد لاستضافة النسخة السابعة من كأس السعودية في فبراير من العام المقبل.”

وأضاف: “لم تكن سباقات الخيل على المضمار العشبي موجودة في المملكة قبل عام 2020، ولذلك فإن نيل أول سباق من (فئة1) على هذه الأرضية خلال هذه الفترة الزمنية يُعدّ مصدر فخر كبير لنا، وإنجازاً مستحقاً لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.”

وأضاف: “لقد كانت شراكتنا مع شركة هاودن مصدر فخر إضافي خلال العامين الماضيين، ويسرّنا تمديد هذه الشراكة لثلاث سنوات أخرى، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع هاودن في الأعوام المقبلة، بما يخدم تطور سباقات الخيل في المملكة ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.”

وبمناسبة الإعلان عن تمديد عقد الرعاية لمدة ثلاث سنوات إضافية، قال مؤسس شركة هاودن والرئيس التنفيذي ديفيد هاودن: «أعشق سباقات الخيل في الرياض. لقد كان مذهلاً متابعة التحوّل الكبير الذي شهده الميدان خلال الأعوام القليلة الماضية، ومشاهدة الأمير بندر وهو يحقق رؤيته الطموحة في الارتقاء بسباقات الخيل في المملكة إلى مستوى استثنائي يليق بمكانتها. ما يجعل السعودية مميزة بحق هو أن سباقاتها باتت حدثاً عالمياً بامتياز؛ إذ تستقطب نخبة المدربين والخيّالة من المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا، وكذلك من اليابان – التي هيمنت على كأس هاودن نيوم في السنوات الأخيرة – ليس فقط بفضل الجوائز المالية الدسمة، بل لما تقدمه من منافسة مثيرة ومتكافئة. كما أن ترقية كأس هاودن نيوم إلى مرتبة الفئة الأولى تمثل شهادة حقيقية على النجاح الباهر لهذا الحدث.

«وعلاقتنا مع نادي سباقات الخيل لا تزال في طور الانطلاق، ولذلك أشعر بفخر كبير لتمديد شراكتنا معه لثلاث سنوات إضافية، ولارتباط اسمنا بسباق بهذه المكانة المرموقة. وعلى نطاق أوسع، وانطلاقاً من تجديد شراكاتنا المتميزة مؤخراً مع أسكوت ونادي سباقات فكتوريا ونادي سباقات البحرين، فإن هذه الرعاية تؤكد التزامنا الراسخ بدعم سباقات الخيل العالمية. هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل والترقب، ولا يسعني الانتظار لمتابعة أول فائز على الإطلاق بكأس هاودن نيوم للفئة الأولى وتشجيعه من قلب الحدث!»