غدًا.. جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات «رالي السعودية 2025» للمرة الأولى في تاريخ المملكة

البلاد (جدة)

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء 26 نوفمبر 2025م الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC، “رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات”، في أول استضافة من نوعها للمملكة لإحدى جولات هذه البطولة العالمية، والتي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “إن الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- يمثّل المحرك الرئيس للإنجازات النوعية والتطور المتسارع الذي يشهده القطاع، كما أن استضافة المملكة لبطولة العالم للراليات، تأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات التي رسّخت موقع المملكة على خارطة الرياضات العالمية”.

وأضاف سموه: “تشهد الجولة الختامية من هذا الرالي إقامة 17 مرحلة على مدى أربعة أيام متتالية، يشارك فيها 82 سائقًا وملاحًا يمثلون 25 جنسية، يتنافسون على ثلاث فئات ضمن مسار متنوع يمتد بطول إجمالي 1218 كيلومترًا، منها 319 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، متمنيًا لجميع المتسابقين التوفيق والنجاح لتقديم أفضل أداء في هذا السباق النوعي والمثير”.

من جانبه، عبّر صاحبُ السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، عن فخره واعتزازه باستضافة المملكة للجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC للمرة الأولى في تاريخها، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه رياضة المحركات في المملكة من حيث الاحترافية والبنية التنظيمية، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن مشاركة السائقين السعوديين حمزة باخشب وسعيد الموري في الجولة الختامية تمثل فرصةً مهمة لاكتساب الخبرة وتعزيز مستوى التنافس، ويُبرز المكانة المتقدمة التي بلغتها المواهب السعودية بمختلف الرياضات.

ويمتد المسار عبر عدة مناطق شمال جدة، تشمل: خليص، وعسفان، وذهبان، وأم الجرم، والغولاء، ووادي المطوي، ما يمنح المتسابقين تجربة فريدة تعكس تنوع الطبيعة السعودية وتحدياتها الفنية العالية، ويجعل الرالي تحديًا فنيًّا يجمع السرعة والدقة، ويختبر قدرات السائقين في مختلف الظروف والتضاريس.

وتستكمل منافسات بطولة العالم للراليات جولتها الختامية في جدة بعد تصدر فريق تويوتا جازو للسباقات المشهد في الجولة السابقة باليابان، وسيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للسائقين، ويلتحق به البريطاني إلفين إيفانز برصيد 272 نقطة، يليه الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم ثماني مرات، برصيد 269 نقطة، فيما يحتل الفنلندي كالي روفانبيرا المركز الثالث برصيد 248 نقطة، ويأتي الأستوني أوت تاناك في المركز الرابع، في حين كان المركز الخامس من نصيب البلجيكي تييري نوفيل، في منافسة تعكس قوة الحضور العالمي المتوقع في جدة خلال الجولة الختامية للبطولة.

تأتي هذه الاستضافة لتؤكد مكانة المملكة على الخارطة الرياضية العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة، ويسهم في استضافة المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.