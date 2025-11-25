الأولى

سمو وزير الخارجية يستقبل وزيري خارجية البحرين وإيطاليا

25 نوفمبر 2025

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم،وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنتونيو تاجاني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

