الهلال يكتسح الشرطة برباعية ويعزز صدارته للنخبة الآسيوية

البلاد (جدة)
فاز فريق الهلال مساء اليوم الثلاثاء، على منافسه الشرطة العراقي برباعية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26.
استضاف ملعب «المملكة أرينا» معقل الزعيم، مباراة الهلال ضد الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مباريات أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.
وأحرز ماركوس ليوناردو هدف الهلال السعودي الأول في الدقيقة الـ 45، وتحصل أحمد يحيى على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 61.
وأضاف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 63، وعاد ليوناردو ليسجل الثالث في الدقيقة الـ 72، واختتم البرتغالي جواو كانسيلو أهداف الهلال السعودي في الدقيقة الـ 90+3.
بتلك النتيجة واصل نادي الهلال السعودي تصدره جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 15 نقطة. بينما يتواجد الشرطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب أبطال آسيا برصيد نقطة.
شوف الهدف |
الهلال السعودي تقدم 3 – 0 على الشرطة العراقي.. ليوناردو في الدقيقة 72#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Xysfu77mll
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2025
شوف الهدف|
الهلال السعودي تقدم 1 – 0 على الشرطة العراقي.. ليوناردو في الدقيقة 45#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/nZCUxVYrWi
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2025
شوف الهدف |
الهلال السعودي تقدم 2 – 0 على الشرطة العراقي.. سافيتش في الدقيقة 63#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/gxxpFQSrR5
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2025
شوف الهدف |
الهلال السعودي تقدم 4 – 0 على الشرطة العراقي.. كانسيلو في الدقيقة +93#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/beoDmfWTXo
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2025