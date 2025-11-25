الرياضة

الهلال يكتسح الشرطة برباعية ويعزز صدارته للنخبة الآسيوية

5 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      25 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

فاز فريق الهلال مساء اليوم الثلاثاء، على منافسه الشرطة العراقي برباعية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26.

استضاف ملعب «المملكة أرينا» معقل الزعيم، مباراة الهلال ضد الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مباريات أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.

وأحرز ماركوس ليوناردو هدف الهلال السعودي الأول في الدقيقة الـ 45، وتحصل أحمد يحيى على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 61.

وأضاف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 63، وعاد ليوناردو ليسجل الثالث في الدقيقة الـ 72، واختتم البرتغالي جواو كانسيلو أهداف الهلال السعودي في الدقيقة الـ 90+3.

 

 

 

 

