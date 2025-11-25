الفيصل يلتقي أبطال فريق السعودية في الدورتين الآسيوية والإسلامية

البلاد (الرياض)

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، عدداً من لاعبي ولاعبات فريق السعودية الحاصلين على عدد من الميداليات المتنوعة في دورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025″، ودورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الاسلامي “الرياض 2025″، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، والرئيس التنفيذي الأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وعدد من أصحاب السمو والسعادة رؤساء الاتحادات الرياضية.