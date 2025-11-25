الأمن العراقي يطلق النار على مسيرة قرب «حقل خور»

البلاد (بغداد)

أطلقت قوات الأمن العراقية النار، على طائرة مسيرة كانت تحلق بالقرب من حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان، أحد أكبر حقول الغاز في العراق، بهدف منعها من الوصول إلى المنشأة الحيوية.

وقال مصدر أمني: إن الحقل لم يتعرض لأي أضرار نتيجة الحادث، مؤكداً أن صفارات الإنذار دوت داخل الموقع على الفور، وتم توجيه الموظفين إلى مناطق آمنة لحين السيطرة على الموقف.

وأوضح المصدر أن الطائرة المسيرة اقتربت بشكل مثير للقلق من الحقل، ما دفع الدفاعات الجوية للتعامل معها مباشرة، فيما لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الدفاعات الجوية قد أسقطت الطائرة بالفعل.

ويعد حقل خور مور من أهم مصادر إنتاج الغاز في العراق، ويحتل موقعاً استراتيجياً في إقليم كردستان، ما يجعل حماية المنشأة أولوية قصوى للسلطات الأمنية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية في البلاد من أي تهديدات محتملة.