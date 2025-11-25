أمير الرياض يرعى انطلاق معرض “ساند آند فن 2025”

البلاد (الرياض)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ينظم نادي الطيران السعودي فعاليات معرض الطيران العام 2025 “ساند آند فن” في مطار الثمامة اليوم، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من عدة جهات وطنية ودولية متخصصة في الطيران.
وسينفذ النادي في نسخة هذا العام عرضًا جويًا نوعيًا في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر إطلاق أكبر عدد من الألعاب النارية أثناء تحليق طائرة هليكوبتر من طراز Messerschmitt-Bolkow-Blohm BP 105 P1M المجهزة بمنصة خاصة صُممت لهذا الحدث.
وتتزامن هذه النسخة مع مرور 25 عامًا على تأسيس نادي الطيران السعودي، إذ تمثل المناسبة محطة مهمة في تاريخ النادي الذي شهد خلال ربع قرن نقلة نوعية أسهمت في تعزيز حضوره وتوسيع برامجه التعليمية والترفيهية، وتهيئة بيئة تساعد الهواة والمحترفين على ممارسة الطيران العام بأعلى المعايير.
ويقدم النادي منظومة متكاملة تشمل التدريب للطيران الخفيف، وتوفير الوقود والصيانة، وإيواء الطائرات، إلى جانب فعاليات أسبوعية وشهرية وسنوية، ويأتي معرض الطيران العام في مقدمة هذه الفعاليات بوصفه أحد أبرز التجمعات المتخصصة في المنطقة.
ويستهدف المعرض جميع الفئات العمرية من خلال باقة من الأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية، إضافة إلى عروض جوية نهارية وليلية تعتمد تقنيات حديثة ومؤثرات ضوئية تحاكي مسيرة تطور قطاع الطيران في المملكة، ويشهد المعرض مشاركة عدد من القطاعات الأمنية والعسكرية التي تعرض طائراتها للجمهور وتتيح لهم فرصة التعرف على قدراتها من قرب.
