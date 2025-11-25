أبها يتصدر ” يلو” بعد ختام الجولة التاسعة

البلاد (جدة)

انتزع فريق أبها صدارة دوري يلو، بعد ختام منافسات الجولة التاسعة بعد انتصاره على الجبيل على أرضه في ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة القطيف بثلاثية نظيفة.

وخسر فريق العلا صدارته لسلم ترتيب الأندية بدوري يلو للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة التاسعة، بعد تعادله مع فريق جدة بهدف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة، ليحل في المركز الثاني في جدول الدوري بـ 21 نقطة.

وفي سباق الهدافين، عزز النيجيري نوانكو سيمون لاعب العروبة صدارة القائمة برصيد 12 هدفا يليه سيلا سو (أبها) 11 هدفا، ثم غايتان لابورد (الدرعية) 9 أهداف، وجانو زينهو (الرائد) 8 أهداف، وفي المركز الخامس كولوريس (العلا) 6 أهداف.

كما واصل فريق العلا تميّزه الدفاعي؛ ليصبح الأقوى دفاعًا في الدوري باستقبال 6 أهداف ففط حتى الجولة التاسعة، ويتصدّر فريق أبها صدارة الفرق الأقوى هجومًا بتسجيل 3 أهداف ليصبح الأول بـ 24 هدفًا.