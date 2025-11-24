يايسله: متحمسون لمواجهة الشارقة الإماراتي في النخبة الآسيوية

بدر النهدي (جدة)أكد ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الذي يسبق لقاء الفريق أمام الشارقة الإماراتي أنهم متحمسون للمباراة، خصوصًا أنها تُقام على أرضنا، وهذا يمنحها طابعًا مختلفًا تمامًا.
وذكر بأن الجهاز الفني يدرك أهمية إدارة الجهد البدني بذكاء؛ وذلك نظراً لتتابع المشاركات خلال هذه المرحلة؛ لضمان تقديم أفضل أداء ممكن.
وأضاف: ما زال أمامنا الوقت لاختيار التشكيلة الأساسية، وسنحسم قرارنا بشأن الـ 11 لاعبًا، و من الطبيعي أننا نرغب في تحقيق الانتصار، ونتطلع للفوز في كل مباراة نخوضها. وسنواصل العمل بروح عالية لتحقيق ذلك.
وقال يايسله: إن الانتقادات جزء طبيعي من عالم كرة القدم، ونحن نتعامل معها بوعي، و عملية إدارة الفريق تعتمد على عدة جوانب يجهلها المنتقدون، من بينها متابعة مشاركات اللاعبين مع منتخباتهم، فلكل مباراة ظروفها وأحكامها، التي نأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتنا، ونقيم الأداء البدني والفني خلال الحصص التدريبية.
وخلال المؤتمر الصحفي أشار اللاعب صالح أبو الشامات إلى أنهم مقبلون على مباراة كبيرة وقوية، وقال: علينا أن نتعامل معها بما يتناسب مع حجم التحدي. وسندخل المواجهة بكامل جاهزيتنا وتركيزنا لتحقيق الهدف المطلوب، و أنا متواجد هنا لخدمة بلدي وخدمة النادي الأهلي، وأعمل يوميًا على تطوير لياقتي وأدائي لتقديم أفضل ما لدي داخل الملعب.