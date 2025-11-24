المحليات

وزير الداخلية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم (الاثنين)، وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين خاصة ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمستشار بمكتب سمو الوزير الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

كما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ووكيل وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات محمد خرم آغا.

