نخبة آسيا.. الاتحاد يخسر برباعية أمام الدحيل القطري

البلاد (جدة)

تلقى فريق الاتحاد خسارة مؤلمة أمام مضيفه فريق الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين؛ وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

تمكن الجزائري عادل بولبينة لاعب الدحيل من تسجيل ثلاثية رائعة (هاتريك) للدحيل في الدقائق 5، 33، و53، قبل أن يضيف كريستوف بياتيك الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وعلى الرغم من الأداء القوي والسيطرة الفاعلة من قبل لاعبي الدحيل، إلا أن النجم الفرنسي كريم بنزيما تمكن من إحراز هدفين متأخرين للاتحاد في الدقيقتين 76 و83، ولكنهما لم يكونا كافيين لمنع خسارة النمور.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز السابع، ما صعب موقفه من التأهل لثمن نهائي البطولة؛ فيما رفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس في جدول ترتيب منطقة الغرب.

وكان الاتحاد قد خسر الجولة الأولى أمام الوحدة 1-2، ثم تعثر أمام شباب الأهلي 0-1، بعدها فاز بالجولة الثالثة على الشرطة 4-1، وفي الجولة الرابعة على الشارقة 3-0.

أما الدحيل؛ فخسر الجولة الأولى أمام الهلال 1-2، وتعادل الجولة الثانية مع الأهلي 2-2، وخسر الجولة الثالثة أمام الوحدة 1-3، وفاز الجولة الرابعة على شباب الأهلي 4-1.

وتقام مباريات الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب يومي 22 و23 ديسمبر المقبل

