سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الجبل الأسود

4 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      24 نوفمبر 2025

 

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجبل الأسود السيد إرفين إبرهيموفيتش.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

m.samy

كتب بواسطة

