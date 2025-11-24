المحليات

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. اللواء المربع يشهد حفل تكريم متقاعدي الأحوال المدنية

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      24 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية، وذلك في نادي وزارة الداخلية بالرياض.
ونقل اللواء المربع تحيات سمو وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي الأحوال المدنية، ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.
وأكد أن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا لمسيرة حافلة بالعطاء كان لها بالغ الأثر في النقلة النوعية التي تشهدها الأحوال المدنية، ما أسهم في بناء الوطن وتقدمه نحو مستقبل واعد.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *