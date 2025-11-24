تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. اللواء المربع يشهد حفل تكريم متقاعدي الأحوال المدنية

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية، وذلك في نادي وزارة الداخلية بالرياض.
ونقل اللواء المربع تحيات سمو وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي الأحوال المدنية، ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.
وأكد أن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا لمسيرة حافلة بالعطاء كان لها بالغ الأثر في النقلة النوعية التي تشهدها الأحوال المدنية، ما أسهم في بناء الوطن وتقدمه نحو مستقبل واعد.