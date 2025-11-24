الصندوق السعودي للتنمية والـ (FIFA) يوقّعان مذكرة تفاهم تنموية لدعم البنية التحتية الرياضية في الدول النامية

بدر النهدي (جدة)

في خطوة تهدف إلى تسخير إمكانات الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو؛ مذكرة تفاهم لتخصيص مليار دولار عبر القروض التنموية الميسّرة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية؛ للإسهام في تمويل البنية التحتية الأساسية للقطاع الرياضي في مختلف الدول النامية والأقل نموًا حول العالم.

تهدف المذكرة إلى دعم الدول النامية والأقل نموًا لتعزيز القطاع الرياضي ونمو المسيرة التنموية، وفتح آفاق النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن تمكين المجتمعات ورفع كفاءة البنية التحتية نحو النمو والازدهار المستدام، وتحفيز الفرص الحيوية والتنموية للشباب، لترسيخ الترابط المجتمعي والثقافي والتنموي، وتأتي هذه المذكرة بالتعاون بين الصندوق وفيفا بشكل وثيق، لتنفيذ مشروعات تنموية في إطار الشراكة الدولية الفاعلة.

وأكّد الرئيس التنفيذي للصندوق على أن هذا التعاون التنموي سيسهم في تعزيز القطاع الرياضي في مختلف الدول النامية والأقل نموًا حول العالم، في إطار نشاط الصندوق الإنمائي الممتد منذ عام 1975م، مشيرًا إلى أن الرياضة تسهم في مسيرة التنمية لإطلاق الإمكانات وتمكين الشباب وتعزيز متانة المجتمعات لأجيال قادمة.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إلى جهود الاتحاد في تطوير كرة القدم على مستوى العالم، مشيدًا بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية من خلال هذه المذكرة، لتمثّل خطوة محورية في دعم المنشآت الرياضية في الدول النامية حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه قدّم الصندوق على مدى أكثر من 50 عامًا؛ التمويل لتنفيذ أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي، عبر قروض تنموية ميسّرة يصل إجماليها إلى أكثر من 22 مليار دولار، للإسهام في تعزيز إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، والنمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الحيوية للمستفيدين.