الصمعاني يثمن دعم القيادة للقطاع العدلي.. والدوسري: 4 مليارات وصول لتغطية زيارة ولي العهد لواشنطن

البلاد (الرياض)

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة حققت أصداء إعلامية غير مسبوقة، حيث سجلت نحو 4 مليارات وصول خلال أقل من يومين، ونُشرت أكثر من 120 ألف مادة إعلامية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس (الأحد) في الرياض: إن القطاع التجاري نما بعد وصول عدد السجلات التجارية إلى 1.8 مليون سجل بنهاية أكتوبر، بزيادة 18% عن العام الماضي، فيما بلغت نسبة توطين الإنفاق العسكري نحو 25% في 2024، ضمن خطة لتجاوز 50% بحلول 2030. وأشار الدوسري إلى إنجازات البنية التحتية، مؤكّدًا أن المملكة الأولى عالميًا في إمدادات المياه بواقع أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا، مع تغطية شبكات المياه لما يقارب 83% من السكان. كما ذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 نتج عنه اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال، وأن الرياض استضافت منتدى “تورايز” العالمي، بمشاركة 120 دولة، واستثمارات تتجاوز 113 مليار دولار، إلى جانب الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي بمشاركة 3,000 رياضي من 57 دولة.

من جهته، قال وزير العدل وليد الصمعاني: إن الجودة القضائية تشكل عنصرًا أساسيًا لبناء بيئة استثمارية جاذبة ودعم التنمية المستدامة. وأضاف أن المؤتمر العدلي الدولي الثاني ناقش تعزيز الجودة القضائية، ورفع كفاءة الأداء القضائي، مشيرًا إلى أن رضا المستفيدين ارتفع من 78% في 2022 إلى 92% في 2025، كما تم تدريب أكثر من 2,000 قاضٍ، وخضع أكثر من 11 ألف متدرب لبرامج متخصصة. وأكد الصمعاني أن هذه الجهود تأتي في ظل دعم القيادة لتطوير القطاع العدلي؛ بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة. وأضاف:” أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز فوريًا، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية، بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يوميًا. كما تم توسيع نطاق العقود الإلكترونية الموثقة، ومنها: العقد الموحد للعمل؛ وبلغ عدد عقود العمل الموثقة ما يزيد عن 140 ألف عقد موثق”.