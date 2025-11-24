أمير القصيم يرعى توقيع 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التنمية البيئية والمجتمعية وتمكين المرأة

البلاد (بريدة)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، في مكتبه بمدينة بريدة، توقيع 10 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، واللجنة النسائية التنموية، وعدد من الجمعيات والجهات في القطاع غير الربحي، ضمن جهود تعزيز المبادرات البيئية والمجتمعية وتمكين المرأة في المنطقة.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، في مكتبه بمدينة بريدة، توقيع 10 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، واللجنة النسائية التنموية، وعدد من الجمعيات والجهات في القطاع غير الربحي، ضمن جهود تعزيز المبادرات البيئية والمجتمعية وتمكين المرأة في المنطقة.
وبارك سموه توقيع مذكرات التفاهم، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الخطوة تعكس روح التكامل المؤسسي التي تنطلق منها رؤية المملكة 2030، وتعزز من دور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.
وأوضح سمو أمير منطقة القصيم أن مذكرات التفاهم تأتي دعمًا لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما سمو ولي العهد -حفظه الله-، وتمثلان خارطة الطريق الوطنية نحو الاستدامة البيئية ورفع الوعي المجتمعي، مشيدًا بما تتضمنه المذكرات من البرامج التوعوية والتطوعية والمشروعات التنموية، التي تُسهم في حماية البيئة وتحسين المشهد الحضري وتمكين المرأة في مجالات العمل البيئي والاجتماعي.
وأعرب سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة، مؤكدًا دعم إمارة المنطقة لكل ما يعزز العمل المشترك ويحقق التنمية المستدامة، متمنيًا للجميع التوفيق في تنفيذ المبادرات والمشروعات وفق ما خُطط لها وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين وجودة الحياة في المنطقة.
يُذكر أن المذكرات تهدف إلى إطلاق البرامج التوعوية والتطوعية والمبادرات التنموية التي ترتبط باستدامة البيئة والمجتمع، وتنسجم مع مستهدفات مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ومع توجهات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتنمية القطاع غير الربحي.