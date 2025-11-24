أخضر الملاكمة والركل يشارك في بطولة العالم للكيك بوكسينغ 2025

البلاد (الرياض)
يشارك المنتخب السعودي للملاكمة والركل في بطولة العالم للكيك بوكسينغ 2025 التي انطلقت أمس وتستمر حتى (30) نوفمبر الجاري, في أبوظبي بمشاركة أكثر من (2000) لاعب ولاعبة يمثلون (150) دولة، في حضور يعكس تطور اللعبة في المملكة وتعزيز موقعها الدولي.
وعلى هامش البطولة، شارك وفد الاتحاد السعودي برئاسة رئيس الاتحاد أحمد الطويان في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إذ تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتطوير اللعبة وتحديث أنظمتها وتوسيع انتشارها.
يشارك المنتخب السعودي للملاكمة والركل في بطولة العالم للكيك بوكسينغ 2025 التي انطلقت أمس وتستمر حتى (30) نوفمبر الجاري, في أبوظبي بمشاركة أكثر من (2000) لاعب ولاعبة يمثلون (150) دولة، في حضور يعكس تطور اللعبة في المملكة وتعزيز موقعها الدولي.
وعلى هامش البطولة، شارك وفد الاتحاد السعودي برئاسة رئيس الاتحاد أحمد الطويان في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إذ تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتطوير اللعبة وتحديث أنظمتها وتوسيع انتشارها.
وعقد رئيس الاتحاد السعودي لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي اتحادات دولية وعربية لبحث مسارات التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات تسهم في دعم تطوير اللعبة داخل المملكة.
وأوضح الطويان أن الرياضة في المملكة تحظى بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-, وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية, ما أسهم في تحقيق تطور ملحوظ لرياضة الكيك بوكسينغ.
وأفاد أن العمل جارٍ على توسيع الشراكات الدولية وتطوير البرامج الفنية لإعداد أبطال يمثلون المملكة في أعلى المستويات، مبينًا أن المبادرات الإستراتيجية التي يتبناها الاتحاد أسهمت في تشكيل فريق متميز، بما في ذلك فئة البارالمبيين المشاركة في البطولة، متطلعًا إلى تحقيق مراكز متقدمة نتيجة الإعداد الجيد المقدم عبر مبادرة “قادر” إحدى مبادرات الاتحاد منذ تأسيسه.