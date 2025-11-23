وسط ضغوط أمريكية وأوروبية.. جنيف تحتضن محادثات سلام أوكرانيا

البلاد (جنيف)

تنطلق اليوم (الأحد) في جنيف محادثات دولية تهدف إلى بحث الخطوات التالية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت تضغط فيه واشنطن على كييف لتقديم ردها على خطة السلام الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول أمريكي أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو سيصلان إلى جنيف للمشاركة في المباحثات، وسط ترحيب من قادة أوروبا الذين شددوا خلال قمة مجموعة العشرين على أن الخطة الأميركية المكونة من 28 نقطة تشكل أساساً يحتاج إلى “المزيد من العمل”، مؤكدين رفضهم لأي تغيير قسري لحدود أوكرانيا وقلقهم من القيود العسكرية المفروضة على كييف.

وفي خطوة رسمية، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً بتشكيل وفد تفاوضي برئاسة رئيس مكتبه أندريه يرماك، يضم تسعة أعضاء من بينهم مسؤولون كبار في الأمن والاستخبارات والقوات المسلحة، للتفاوض مع الولايات المتحدة وروسيا حول تسوية تهدف إلى إحلال السلام. وذكر بيان الرئاسة أن أوكرانيا لن تكون عقبة أمام السلام، مشدداً على حماية مصالح الشعب وأمن القارة الأوروبية.

وتنص الخطة الأمريكية على تنازل كييف عن مناطق في دونباس والقرم، وتجميد خطوط التماس في خيرسون وزابوريجيا، مقابل انسحاب جزئي للقوات الروسية من خاركيف ودنيبروبيتروفسك وسومي وتشرنيغوف، مع تقديم ضمانات أمنية من واشنطن وحلفائها، فضلاً عن تخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وتشكل المحادثات المقبلة اختباراً حاسماً لقدرة الأطراف على التوصل إلى تسوية توقف القتل وتحافظ على سيادة أوكرانيا، وسط ضغوط أميركية متصاعدة ومراقبة أوروبية دقيقة.