في أجواء مستلهمة من روح المكان وأصالته.. “ليالي الدرعية” تنطلق من حي المريّح التاريخي بحلة جديدة ومذاقات عالمية فريدة

تنطلق اليوم “ليالي الدرعية”، أبرز برامج موسم الدرعية 25/26 في حي المريّح التاريخي، الذي رسّخ مكانته في الدولة السعودية الأولى؛ بوصفه مركزًا زراعيًّا وثقافيًّا، في أجواء تعكس مفهوم الأصالة والانفتاح، مستلهمةً روح المكان الذي مثّل تاريخيًا ساحة تجمع بين الراحة والفنون الأدائية والعرضة السعودية.
وتحتفي “ليالي الدرعية” التي تمتدُّ طيلة أيام الموسم بتاريخ المنطقة كملتقى حضاري، ومكان للتبادل الثقافي، مع إعادة تصوُّر لهذا التراث لتواكب الجمهور المعاصر، وتعكس تقاليد الضيافة والروابط الاجتماعية.
وتقدم “ليالي الدرعية” للزوّار تجربة استثنائية راقية تجمع بين المذاقات الفاخرة، والموسيقى الحية والفنون الاستعراضية، من خلال دمج فنون الطهي المحلية والعالمية بعناصر مستوحاة من تراث الدرعية، بحضور أشهر العلامات التجارية في مجال المأكولات والمشروبات، حيثُ يستمتع الزوّار بإبداعات طهي فريدة، ويكتشفون الحرف اليدوية التقليدية، ويشاهدون عروضًا تحفّز الفخر والاعتزاز، وتحتفي بالتراث والثقافة.
وتضم “ليالي الدرعية” مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تحضر لأول مرة في المملكة، وتتمثل في “زفيرينو” بأطباقه الإيطالية الأصيلة، و”بيبي” المميّز بنكهات المطبخ الهندي المبتكرة، و”آلايا” بطابعه الذي يجمع بين المطبخ الشرق أوسطي ومطبخ البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى خيارات عالمية أخرى من أبرزها مطعم 963 القادم من برلين، الذي يحتفي بثقافات مختلفة ومذاقات تُقدم بطريقة مبتكرة، بينما يستمتع الزوار لأول مرة في الرياض بأطباق مطعم “عريش النخيل” ومطعم “شاهنامه” المعروف بخياراته الفارسية التقليدية.
كما تضم المنطقة “مزرعة باركرز” بتجربتها المقدمة خصيصًا لليالي الدرعية، ومقهى “بولود” بمكوناته المستلهمة من الطراز الفرنسي الكلاسيكي القديم، إلى جانب العديد من تجارب الطعام المحلية والعالمية الفريدة.
ويُجسّد موسم الدرعية 25/26 رؤية هيئة تطوير بوابة الدرعية في إبراز أصالة الدرعية وإرثها التاريخي الغني، عبر تجارب متنوّعة وعروض فريدة ومعارض فنية، تمزج بين عراقة التراث النجدي، والتطوُّر الذي تشهده المملكة على جميع المستويات، موفرًا لزوّاره فرصة للتعرُّف عن قرب على حفاوة الضيافة السعودية وأصالة تقاليدها الاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الثقافة العالمية.
