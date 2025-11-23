غرامات على المركبات والدراجات المخالفة.. حظر القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

البلاد (العلا)

قرر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا حظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات؛ من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، وذلك في المواقع التي تحصرها الهيئة وتصنفها كأراضي غطاء نباتي؛ وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقاً لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وحدد المجلس العقوبات التي ستفرض على مخالفي هذا القرار، ووجه بإضافتها إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وشملت العقوبات فرض غرامة قدرها 500 ريال لكل شاحنة، أو دراجة، أو سيارة، أو مركبة استُخدمت داخل أراضي الغطاء النباتي، في مناورات أو ممارسات استعراضية، تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال، والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. وترتفع هذه الغرامة لتصل إلى 1000 ريال حال تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية، ويتم مضاعفة الغرامة إلى 2000 ريال حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة. وستتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار، الذي نشر (الجمعة) في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ويبدأ العمل به بعد 30 يوماً.