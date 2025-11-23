ضمن فعاليات موسم التشجير الوطني.. «الري» تستهدف زراعة 2 مليون شجرة

البلاد (الأحساء)

تستهدف المؤسسة العامة للري زراعة 2 مليون شجرة بحلول عام 2030، حيث أطلقت فعاليات موسم التشجير الوطني 2025 في غابة ومتنزه الأصفر الوطني بالأحساء، لزراعة 100 ألف شجرة خلال هذا الموسم.واختارت المؤسسة متنزه الأصفر لإطلاق فعاليات الموسم تحت شعار:”يدٌ تُغرس وأرضٌ تزدهر”؛ بوصفه أحد المشاريع البيئية الرائدة التي تتولى إدارتها وتطويرها بالكامل؛ حيث عملت على زراعة أكثر من 600 ألف شجرة في الموقع الذي تبلغ مساحته قرابة 21 مليون م².

ويعتمد المشروع على الري بالمياه المُعالجة، وبنية تحتية صديقة للبيئة تشمل 542 لوحًا شمسيًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 كيلوواط، وخزانات بسعة 7.5 ألف م³، وشبكات ري تمتد لأكثر من 682 ألف متر طولي، ما جعله نموذجًا وطنيًا في تنمية الغطاء النباتي بالأساليب الحديثة والمستدامة. وشهد الانطلاق مشاركة عدد من قيادات المؤسسة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية، وجهات حكومية وجمعيات بيئية وفِرق تطوعية، وشهد الانطلاق مشاركة عدد من قيادات المؤسسة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية، وجهات حكومية وجمعيات بيئية وفِرق تطوعية، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم أعمال التشجير والمحافظة على البيئة.وتسهم هذه الجهود في توسيع رقعة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي، ورفع الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية ويحسن جودة الحياة في المملكة.