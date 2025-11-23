شدد على أهمية الوحدة الداخلية .. قائد الجيش اللبناني: خطة جنوب الليطاني تمضي وفق الجدول الزمني

البلاد (بيروت)

أكد قائد الجيش اللبناني، اللواء رودولف هيكل، أن خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيداً بالإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية وتضحيات الشهداء والجرحى في أداء واجباتهم الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس (السبت) في اليرزة شمال شرقي بيروت، بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات وعدد من الضباط، لمتابعة آخر التطورات التي تمر بها المؤسسة العسكرية ولبنان في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش.

وشدد هيكل على أهمية الوحدة الداخلية لصمود لبنان أمام التحديات الإقليمية وانعكاساتها على الداخل، مؤكداً تمسك الجيش بمهمته الوطنية وسعيه لضمان الاستقرار والسلم الأهلي رغم الحملات الإعلامية والشائعات التي تستهدف المؤسسة.

ولفت القائد العسكري إلى الدعم الشعبي لأداء الجيش ودوره الوطني، مؤكداً أن تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية من أولويات المرحلة الحالية، إضافة إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأشار هيكل إلى أن وحدات الجيش تنفذ واجباتها بأعلى درجات الاحتراف على امتداد الأراضي اللبنانية، مع المحافظة على الجاهزية للتعامل مع أي اعتداءات أو تهديدات، مؤكداً أن وحدة وتضامن اللبنانيين تشكل دعامة أساسية لاستقرار البلاد وصمود مؤسسته العسكرية.