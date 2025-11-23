شارك نيابة عن ولي العهد في قمة «العشرين».. وزير الخارجية: السعودية تعزز الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة

البلاد (جوهانسبرغ)

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (السبت) بمدينة جوهانسبرغ، في الجلسة الأولى لأعمال اليوم الأول من قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكدًا دعم المملكة الكامل للجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف، يمكّن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، مشددًا سموه على أن التجارة الدولية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.

وأشار خلال كلمته في الجلسة التي جاءت بعنوان:” النمو الاقتصادي الشامل والمستدام دون ترك أحد وراءه: بناء اقتصاداتنا، دور التجارة، تمويل التنمية وعبء الديون”، إلى جهود المملكة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز الاستثمار المسؤول، والتصنيع المستدام، وتسخير الموارد بكفاءة لدعم التنمية. كما دعا سموه إلى مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي والطاقة والمناخ والتحول الرقمي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك عبر تعاون دولي يقوم على المسؤولية المشتركة.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن التحديات العالمية تتجاوز الحدود، وتتطلب تضامنًا دوليًا صادقًا وتعاونًا متعدد الأطراف؛ لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولية واستدامة.