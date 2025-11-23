رالي السعودية يُشعل منافسات الجولة الأخيرة لـ(WRC) في أصعب تضاريس الموسم

البلاد (جدة)
تستضيف مدينة جدة بطولة العالم للراليات (WRC) -سلسلة الراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)- التي تقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من 26 حتى 29 نوفمبر الجاري، إذ تمثل هذه الجولة، بوصفها الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من البطولة، محطة بارزة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى.
ويبدأ رالي السعودية بمرحلة جميل لرياضة المحركات في 26 نوفمبر، تسبقها في 25 نوفمبر مسيرة خاصة للسيارات المشاركة على كورنيش جدة وصولًا إلى واجهة روشن البحرية، في انطلاقة احتفالية تعكس حضور المملكة المتصاعد في رياضة المحركات العالمية.
وتشهد جدة ظهور البطولة للمرة الأولى في تاريخها داخل المملكة، حيث يستقبل شمال المدينة مراحل الرالي على تضاريس متنوعة تُشكِّل اختبارًا حقيقيًا لأفضل سائقي ومساعدي السائقين في العالم عبر (17) مرحلة تتوزع بين مسارات جبلية وتكوينات صخرية وكثبان رملية وسهول حصوية، ما يمزج بين الخطوط السريعة والمنعطفات الفنية، ويمنح المتنافسين تحديًا تقنيًا قويًا وسط مناظر طبيعية خلابة تشمل الوديان المتعرجة والمرتفعات الحادة والمنحدرات الوعرة.
وتتيح قرب المراحل من وسط جدة للجماهير فرصة غير مسبوقة لمتابعة الحدث عن قرب، والاستمتاع بإثارة المنافسات وهدير المحركات، في تجربة بصرية وسمعية تعزز جاذبية الرالي لدى عشاق رياضة المحركات، حيث تأتي هذه الاستضافة في ختام موسم 2025 من بطولة العالم للراليات، التي تُعد ذروة الراليات الدولية، حيث يتنافس السائقون والفرق عبر روزنامة عالمية متنوعة تشمل المسارات الترابية والإسفلتية والثلجية، وتعتمد على مزيج من التكنولوجيا المتقدمة والمهارة الرياضية.
ويمثل ختام الموسم في المملكة محطة مهمة في توسع البطولة عالميًا عبر 14 جولة تمتد على قارات العالم، مع تزايد التنافس على الألقاب وتصاعد اهتمام الجماهير عبر التغطية الرقمية والتجارب التفاعلية.
ويُعد مركز عمليات الرالي في حلبة كورنيش جدة محور الحدث، إذ تحتضن الحلبة مناطق الصيانة والفحص الفني داخل مواقفها، بما يشكل القلب اللوجستي لجميع العمليات الفنية والميكانيكية، كما يحتضن برج السباق مقر الرالي المسؤول عن إدارة مراحل الحدث ومراقبة السلامة وتنسيق المسار، وفي محيط منطقة الصيانة، تقع منطقة المشجعين المصممة لتوفير تجربة غامرة، تمكّن الزوار من متابعة ما يجري خلف الكواليس والتفاعل مع الفرق ضمن أجواء تعكس طابع البطولة العالمي.
يُذكر أن بطولة العالم للراليات انطلقت عام (1973)، وتمتد عبر أربع قارات وثلاث عشرة دولة، في منافسات تتحدى الإنسان والآلة في ظروف متفاوتة من الثلوج إلى الصحارى والجبال والغابات، ويتضمن كل تجمع عددًا (عادةً ما يكون بين 15 و25) من الأقسام الموقوتة المعروفة باسم المراحل الخاصة على الطرق المغلقة، كما تشمل البطولة فئات رئيسية أخرى مساندة لـ(WRC1)، هي: (WRC2)، و(WRC3)، إضافة إلى بطولة العالم للراليات للناشئين التي تُقام ضمن جولات مختارة من البطولة.