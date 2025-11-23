 ختام كأس البادل للنخبة والدوري مطلع الشهر القادم

هاني البشر (الرياض)

اختُتمت مساء أمس فعاليات بطولة كأس البادل للنخبة، إحدى أبرز بطولات الاتحاد السعودي للبادل ضمن روزنامة الموسم الرياضي، وذلك بعد أربعة أيام من المنافسات المثيرة، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

جاءت البطولة هذا العام بمجموع جوائز 200 ألف ريال، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الرسمي والجماهيري بهذه الرياضة المتصاعدة في المملكة. وتنافس المشاركون عبر ست فئات للرجال A وB وC وD، إلى جانب فئتين للسيدات A وB، وسط تنظيم احترافي شهد حضور جماهير كبير وتغطية إعلامية واسعة.



استطاع الثنائي فيصل الربدي ويوسف حسام إحراز لقب فئة A للرجال بعد مشوار قوي حسمهما النهائي، ليحصلا على الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة.

وفي فئة A للسيدات، فرضت اللاعبتان أريج فارح وسول بيريز تفوقهما على منافساتهن، وتُوّجتا بالمركز الأول وجائزة مالية مقدارها 15 ألف ريال.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للبادل يضع اللمسات الأخيرة على إطلاق دوري البادل، الذي سينطلق رسميًا في 1 ديسمبر القادم، ليكون الدوري المحلي من نوعه الذي يعزز مسار الاحتراف، ويمنح اللاعبين فرصاً أكبر للمشاركة وصقل المهارات في بيئة تنافسية على أعلى مستوى.