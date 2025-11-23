الرياضة

تعادل الأخدود والشباب في روشن

23 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

تعادل فريق الأخدود مع ضيفه فريق الشباب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن

افتتح المغربي حمدالله هدف الشباب في الدقيقة 33 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، فيما عادل خالد ناري النتيجة لصالح الأخدود في الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول من المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب للنقطة الثامنة في المركز الثالث عشر، فيما جاء نادي الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

