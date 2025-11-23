تعادل الأخدود والشباب في روشن

تعادل فريق الأخدود مع ضيفه فريق الشباب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن
افتتح المغربي حمدالله هدف الشباب في الدقيقة 33 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، فيما عادل خالد ناري النتيجة لصالح الأخدود في الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول من المباراة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب للنقطة الثامنة في المركز الثالث عشر، فيما جاء نادي الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.
من كل الزوايا 🎥
تحرك مثالي من عبدالرزاق وإنهاء مثالي كعادته يُسجل فيه فرحة الشباب الأولى ⚽️#الأخدود_الشباب pic.twitter.com/dsVgldTp7w
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025
هدف! ⚽️
خالد ناري يُسجل التعديل قبل نهاية الشوط الأول 🎯#الأخدود_الشباب pic.twitter.com/crIuG2aFjW
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025