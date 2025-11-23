النصر يعبر الخليج برباعية ويواصل صدارة روشن

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

واصل فريق النصر سلسلة نتائجه الباهرة، في «دوري روشن»، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الخليج، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

أبى الأسطورة رونالدو، قائد فريق النصر، إلا أن يضع بصمته الخاصة في لقاء النصر والخليج ففي الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع، وعندما كانت تشير النتيجة إلى تفوق النصر بثلاثة أهداف، وتستعد الجماهير للاحتفال بالفوز التاسع تواليًا، خطف كريستيانو رونالدو الأنظار بطريقة خيالية؛ حيث سجل هدفًا من مقصية رائعة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، على طريقة «الدون».

جاء هدف رونالدو بعد عرضية من الناحية اليمنى عن طريق نواف بوشل، حولها رونالدو بضربة مقصية مذهلة إلى شباك الخليج. هدف أعاد للأذهان هدف الدون نفسه في شباك يوفنتوس عندما كان يرتدي رونالدو قميص ريال مدريد؛ حيث خلد الهدف في ذاكرة بطولة دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة، حافظ النصر على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، محققًا الانطلاقة الأفضل بالعلامة الكاملة، فيما جاء الخليج في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

من كل الزوايا — 🎥

هدف النصر الأوّل بتوقيع جواو فيليكس ضد الخليج ⚽️🔥#النصر_الخليج pic.twitter.com/8REcknS5Vg — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025

قطع مميّز للكرة من فيليكس، ومجهود فردي انتهى بصناعة متقنة لويسلي الذي يكمل عمل زميله بهدف رائع 🔥⚽️#النصر_الخليج pic.twitter.com/6AqCkoE14q — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025

من كل الزوايا — 🎥

هدف الخليج الأول وتقليص الفارق عن طريق مراد هوساوي أمام النصر ⚽️#النصر_الخليج pic.twitter.com/ilZbsn3HJ4 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025

بطريقة النصر التي اعتدنا عليها كل جولة 🚀

ساديو ماني يحرز الهدف الثالث 🔥⚽️#النصر_الخليج pic.twitter.com/G2JaLVAkmH — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025

كريستيانو رونالدو يصنع واحدة من لحظاته المثيرة 🐐⚽️

هدفه كامل من كل الزوايا — 🎥🔥#النصر_الخليج pic.twitter.com/1HkCb2b3OP — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025