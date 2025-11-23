الرياضة

النصر يعبر الخليج برباعية ويواصل صدارة روشن

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

واصل فريق النصر سلسلة نتائجه الباهرة، في «دوري روشن»، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الخليج، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

أبى الأسطورة رونالدو، قائد فريق النصر، إلا أن يضع بصمته الخاصة في لقاء النصر والخليج ففي الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع، وعندما كانت تشير النتيجة إلى تفوق النصر بثلاثة أهداف، وتستعد الجماهير للاحتفال بالفوز التاسع تواليًا، خطف كريستيانو رونالدو الأنظار بطريقة خيالية؛ حيث سجل هدفًا من مقصية رائعة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، على طريقة «الدون».

جاء هدف رونالدو بعد عرضية من الناحية اليمنى عن طريق نواف بوشل، حولها رونالدو بضربة مقصية مذهلة إلى شباك الخليج. هدف أعاد للأذهان هدف الدون نفسه في شباك يوفنتوس عندما كان يرتدي رونالدو قميص ريال مدريد؛ حيث خلد الهدف في ذاكرة بطولة دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة، حافظ النصر على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، محققًا الانطلاقة الأفضل بالعلامة الكاملة، فيما جاء الخليج في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

 

 

