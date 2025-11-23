الرياضة

التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا من نيوم

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      23 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خطف فريق التعاون تعادلًا قاتلًا من فريق نيوم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من«دوري روشن».

انتهت الـ90 دقيقة بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل الفريقان الوقت بدلاً من الضائع؛ حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نيوم، سددها الجزائري سعيد بن رحمة هدفًا قاتلاً لصالح نيوم.

وفي دقائق مثيرة، نجح نادي التعاون في خطف التعادل عن طريق وليد الأحمد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع، ليقتنص نقطة ثمينة لصالح فريقه.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نيوم إلى النقطة 14 في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 22 في المركز الثالث.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *