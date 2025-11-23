التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا من نيوم

البلاد (جدة)

خطف فريق التعاون تعادلًا قاتلًا من فريق نيوم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من«دوري روشن».

انتهت الـ90 دقيقة بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل الفريقان الوقت بدلاً من الضائع؛ حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نيوم، سددها الجزائري سعيد بن رحمة هدفًا قاتلاً لصالح نيوم.

وفي دقائق مثيرة، نجح نادي التعاون في خطف التعادل عن طريق وليد الأحمد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع، ليقتنص نقطة ثمينة لصالح فريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نيوم إلى النقطة 14 في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 22 في المركز الثالث.