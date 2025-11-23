أخضر كرة المناورة يُحقق المركز الثاني آسيويًا

البلاد (الرياض)
حقق المنتخب السعودي لكرة المناورة إنجازًا قاريًا تاريخيًا بعدما حصد الميدالية الفضية في بطولة كأس آسيا التي اختتمت اليوم في ماليزيا وجرت منافساتها على مدى 4 أيام.
ويعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه لكرة المناورة السعودية، ليتوج القفزة الكبيرة التي شهدتها اللعبة في المملكة خلال السنوات الأخيرة وسط ارتفاع ملحوظ في قاعدة ممارستها بالمملكة وجهود متواصلة من الاتحاد السعودي لكرة المناورة لنشر اللعبة واكتشاف المواهب.
وقدّم المنتخب السعودي لكرة المناورة مستويات كبيرة في مختلف المواجهات التي خاضها خلال بطولة كأس آسيا, التي تنافس فيها مع أكبر المنتخبات في القارة بما تمتلكه من خبرات كبيرة, وأظهر نجوم الأخضر تنافسية عالية وقدموا صورة مشرفة لكرة المناورة السعودية التي تسير بخطى متسارعة نحو المنافسة القارية رغم حداثة عهدها.
وهنأ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، أبطال المنتخب السعودي على هذا الإنجاز الآسيوي، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي قدموه طوال منافسات البطولة.
وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق وصافة قارة آسيا سيمثل دافعًا لرفع سقف الطموحات في الاستحقاقات الدولية القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لن يكون الأول من نوعه للمنتخب السعودي حيث إن الطموح في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.
يذكر أن المنتخب السعودي لكرة المناورة سبق له وأن حقق الميداليتين الفضية والبرونزية في البطولة الآسيوية التي أقيمت عام 2024 في ماليزيا.