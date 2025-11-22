نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى جوهانسبرغ لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، إلى مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20).
ويضم وفد المملكة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية الشربا السعودي عبدالمحسن بن سعد الخلف.
وستناقش القمة أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وأهمية ترسيخ الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا العالمية مثل الأزمات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وصولًا إلى حلول شاملة ومستدامة.
