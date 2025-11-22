نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة دول مجموعة العشرين

وافتتح القمة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذي أكد في كلمته أهمية تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الدولية الملحّة، وفي مقدمتها استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة والغذاء.