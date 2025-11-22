“ليلة نبض الكويت”.. الشعيل يبدع والجمهور يتفاعل

محمد الجليحي (الرياض)

احتفل موسم الرياض السادس، بإيعاز ومتابعة ودعم من المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالمطرب الكويتي الكبير نبيل شعيل وتكريمه في سهرة رائعة فنيا وتنظيميا وجماهيريا، حملت عنوان “ليلة نبض الكويت” تقديرا لمسيرته الفنية الممتده على مدى أربعة عقود هي مشواره من العطاء والنجاح والحب والتقدير، في حفل أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف “مجموعة روتانا للموسيقى”، أقيم بمسرح “محمد عبده أرينا.

حضر الحفل جمهور غفير استمتع لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة باجمل اغاني “بلبل الخليج” التي كانت ولا تزال تشغل حيزا كبيرا في الذاكرة الخليجية والعربية ، شاركه في الكثير منها هذه الليلة ومن جيل الشباب، النجمين: الكويتي مطرف المطرف والسعودي عايض يوسف اللذان تربطهما به صداقة وتقدير ، واصفين مشاركتهما إلى جانب نبيل شعيل في “ليلة نبض الكويت” انها رسالة تقدير منهما اتجاه قدوة فنية يفخران بمشواره وما قدمه من أعمال وما حصده من نجاحات ، فحضرا ليشاركاه فرحته بعد صداقة وذكريات جمعتهما به، ولا يزالان يتعلمان الكثير منه.

وقد استعد نبيل شعيل لليلته بأن أجرى اكثر من بروفة، الامر الذي لم يعتد عليه من قبل، وهو ما اعترف به “نبض الكويت” عند التقائه وسالم الهندي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا. بعد ان استقبله سالم عند وصوله المسرح. وتوجها إلى الBackdrop لالتقاط صور تذكارية مع نجوم ليلة “نبض الكويت” والمايسترو مدحت خميس، الذي قاد الفرقة الموسيقية الضخمة المشاركة في الليلة ، تلاه اسئلة الاعلاميين التي توجه فيها نبيل بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على ما يقدمه في مجال صناعة الترفيه ودعمه وتشجيعه الدائم للفن والفنانين، كاشفا ان آل الشيخ كان يود اقامة هذا التكريم له من قبل “لكني من كنت اطلب التأجيل حتى جاء هذا اليوم” .

وقال نبيل انه اختار للحفل اغاني تمثل محطات عده من مشواره الفني، واشاد بعلاقة الاخوة والصداقة التي تربطه مع سالم الهندي، ومع بيته الفني مجموعة روتانا، معتبرا كل هذا من اهم الركائز في مشواره الذي صنع تاريخ “نبض الكويت” الفني، ومتوجها بالشكر لكل من شاركه هذه الذكرى الجميلة، والجمهور الكبير الذي حضر الليلة وكل من آزره طوال مشواره.

جاءت “ليلة نبض الكويت” على فقرتين تخللتهما الكثير من الاغاني والمفاجات والتكريمات. وتضمنت الفقرة الاولى تسجيلا صوتيا من تركي آل الشيخ الذي وصف صوت نبيل شعيل بالعذب وانه أعطى الكثير للفن الخليجي والعربي، وناداه بالأستاذ الكبير الذي تكرمه هيئة الترفيه، وختم كلامه بقوله: “دائما وأبدا السعودي كويتي والكويتي سعودي .. ويستاهل بوشعيل هذا التكريم”. بعدها قام احمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للترفيه” بتسليم بوشعيل درعا تذكاريا قيما حمل صورته واجمل العبارات التي ستبقى محفورة في الذاكرة.

وقد بدأ نبيل ليلته بأغنية “سكة سفر” ، وغنى: “راحت وقالت”، “الا يا هل الرياض”، ومع عايض قدم اغنيتين دويتو هما “طبعا غير”و “قولو لها”، ومع مطرف المطرف اغنيتين دويتو هما “لايق عليك لايق” و “شمسوي مع غيري”، وتوالت روائعه : ندمان قلبي ، يا عسل، احيانا يعجبني الزعل، ابنساكم، ويلاه ، ما انساك أنا، وغيرها من الاغاني علما ان الفقرتين الغنائيتين جاءتا في صورتين مختلفتين، فالاولى كانت وقوفا وغناء على المسرح ، اما الثانية فجاءت حميمية في قالب جلسة سمره خليجية توسط فيها بوشعيل ضيفية عايض ومطرف، فغنوا بلا قيود، وكان من مفاجأتها ان استمع الجمهور لرائعة السيدة فيروز “عودك رنان” بنكهة نجوم “ليلة نبض الكويت” ومصاحبة واداء اعضاء الفرقة الشعبية التى أضفت على الاغاني التي تمايلت معها روحا تفعاليه زادت من حماسة الجمهور.

ايضا من مفاجات الليلة ما قدمه نبيل شعيل من اغنية هدية للمنتخب السعودي بمناسبة تأهله الى بطولة كأس العالم 2026 ، مغردا بعمل كتبه الشاعر احمد الصانع، وصاغ لحنه المتميز نواف عبد الله، يقول مطلعه : معاك الكل يا الأخضر”.

اما الختام فجاء حماسيا وطنيا عاطفيا مع اغنية “يا دار” بصوت نيبل وعايض ومطرف، لترسم الاغنية نجاح ليلة في موسم الرياض لمطرب لن تنساه الاجيال الخليجية.