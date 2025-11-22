الرياضة

تعادل ضمك والنجمة سلبيًا في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      22 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق ضمك، مع نظيره النجمة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم  السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن للمحترفين.

أهدر لاعبو ضمك العديد من الهجمات المؤكدة، وسط محاولات ضئيلة من لاعبي النجمة، الذين اكتفوا بنقطة وحيدة فقط، في ظل وضعهم السيئ في جدول ترتيب الدوري السعودي؛ حيث نجح الفريق الصاعد حديثًا في خطف النقطة الأولى بعد 9 جولات من عمر المسابقة.

بهذا التعادل حل ضمك في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يأتي النجمة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *