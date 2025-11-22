تعادل ضمك والنجمة سلبيًا في” روشن”

البلاد (جدة)
خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق ضمك، مع نظيره النجمة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن للمحترفين.
أهدر لاعبو ضمك العديد من الهجمات المؤكدة، وسط محاولات ضئيلة من لاعبي النجمة، الذين اكتفوا بنقطة وحيدة فقط، في ظل وضعهم السيئ في جدول ترتيب الدوري السعودي؛ حيث نجح الفريق الصاعد حديثًا في خطف النقطة الأولى بعد 9 جولات من عمر المسابقة.
بهذا التعادل حل ضمك في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يأتي النجمة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.