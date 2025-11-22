تحد وإثارة في ثاني أيام جولات الرياض لقفز الحواجز

البلاد (الرياض)
تواصلت منافسات جولات الرياض لقفز الحواجز في يومها الثاني بالرياض على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية, والذي كان حافلًا بالتحديات والإثارة، بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من مختلف أنحاء العالم.
وتوج رئيس لجنة قفز الحواجز بالاتحاد السعودي للفروسية نايف السديري، أبطال شوط “CSI3” فئة (Big)، الذي تألق فيه الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي بجدارة ليحصد المركزين الأول والثاني، فيما جاء الفارس عمرو حمشو في المركز الثالث.
وقام عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية سلطان العاصمي، بتتويج الفائزين في شوط “CSI3” فئة (Medium)، إذ كان المركز الأول من نصيب الفارس علي الخرافي، فيما حلّ الفارس رمزي الدهامي ثانيًا، وجاء الفارس عبدالله الشربتلي ثالثًا.
وفي شوط الجائزة الكبرى “CSI1” فئة (Medium) ظفر الفارس وليد الغامدي بالمركز الأول، وحلّ الفارس فواز راشد ثانيًا، وجاء الفارس عبدالله اليماني ثالثًا.
أما في شوط “CSICH” للفرسان والفارسات الأطفال، والذي أظهر طموحًا ومستقبلًا واعدًا لأشبال الفروسية، فاستطاع الفارس عبدالله اليوسف تحقيق المركز الأول، وحلت الفارسة شاهه الوتيد بالمركز الثاني، وجاء الفارس عبدالله السرحان في المركز الثالث.
وحصل الفارس معيوف الرميحي في شوط “CSI1” فئة (Small) على المركز الأول، فيما جاء الفارس محمد آل هادي في المركز الثاني، وحلّ الفارس حسين داد الله بالمركز الثالث.
وتُختتم اليوم “السبت” منافسات الجولة الأولى من جولات الرياض، بإقامة ستة أشواط، من ضمنها شوط الجائزة الكبرى لفئة الثلاث نجوم “CSI3”.