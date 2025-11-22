الهلال يهزم الفتح بثنائية ويرتقي لوصافة روشن

البلاد (جدة)
قلب فريق الهلال الطاولة على ضيفه فريق الفتح، ونجح في أن يحول تأخره بهدف إلى فوز بثنائية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.
سجل مراد باتنا هدف الفتح في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء. وتعادل الأوروجوياني داروين نونيز لصالح الهلال في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعد مراوغة رائعة لحارس مرمى الفتح، ليسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
شهد الشوط الثاني سيطرة للهلال، ولكن فشل لاعبوه في استغلال الفرص التي سنحت لهم؛ حيث أهدر نونيز كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، ليكمل الأزرق المباراة بـ10 لاعبين.
احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 88 لصالح الهلال، بعد سقوط سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء في الوقت القاتل، حولها روبن نيفيز ببراعة إلى هدف الفوز في شباك الفتح.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 23 في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.
الهدف الأول للفتح عن طريق ركلة جزاء.
نونيز يسجل هدف التعادل للهلال.
نيفيز يسجل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 88.
