الاتفاق يعبر الفيحاء بثلاثية في ” روشن”

البلاد (جدة)

تغلب فريق الاتفاق على نظيره الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

افتتح موسى ديمبلي شريط أهداف المباراة لصالح الاتفاق في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، فيما أضاف جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني للنواخذة في الدقيقة 28.

وعاد المتألق موسى ديمبلي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لنادي الاتفاق في الدقيقة 57، قبل أن يقلص عمار الخيبري الفارق لصالح الفيحاء في الدقيقة 65 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ياسين بينزيا الهدف الثاني لنادي الفيحاء في الدقيقة 82، ليشعل الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولكن نجح الاتفاق في حصد الثلاث نقاط في نهاية اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الاتفاق إلى النقطة 12 في المركز التاسع، فيما جاء الفيحاء في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.