ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025” .. أخضر اليد يسدل الستار على مشاركة المنتخبات السعودية بتحقيقه الميدالية الفضية

البلاد (الرياض)
أسدل أخضر اليد الستار على مشاركة المنتخبات السعودية في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي “الرياض 2025″، بتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية، بخسارته من المنتخب البحريني بنتيجة (31 – 33).
شهدت المباراة، طوال فتراتها من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة (60)، إثارة وندية بين الطرفين، تناوبا فيها على تسجيل الأهداف، حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة (15 – 17) لصالح البحرين.
وفي الحصة الثانية من المباراة، استمر الرتم العالي بين الطرفين، خصوصًا في الدقائق الأولى من اللقاء، حتى انتهت بنتيجة (31 – 33) لصالح البحرين.
من جهته، حقق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو عبدالملك آل مرضي، المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن تحت (62) كجم، ونال زميله أسامة صالح، الميدالية البرونزية، لوزن تحت (77) كجم، بعد فوزه على الأردني أسامة نباص بنتيجة (8 – 2).