ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025” .. أخضر اليد يسدل الستار على مشاركة المنتخبات السعودية بتحقيقه الميدالية الفضية

أسدل أخضر اليد الستار على مشاركة المنتخبات السعودية في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي “الرياض 2025″، بتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية، بخسارته من المنتخب البحريني بنتيجة (31 – 33).