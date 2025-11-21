مطار الملك سلمان الدولي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2025

محمد الجليحي (الرياضة)

اختتم مطار الملك سلمان الدولي مشاركته في معرض دبي للطيران2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعي الطيران والفضاء، والذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 في مطار آل مكتوم الدولي بمشاركة نخبة من قادة وخبراء صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم.

واستعرض المطار خلال مشاركته في المعرض، رؤيته الاستراتيجية، وسعيه لتطوير نموذج جديد للمطارات المستقبلية يعزز مكانة المملكة كمركز دولي للطيران والخدمات اللوجستية، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تم استعراض المخطط العام للمطار، وما ستكون عليه صالة الركاب رقم 6، والتي تعد أحد أبرز المنشآت التي سيضمها المطار.

وقال ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلف لمطار الملك سلمان الدولي: “أتت مشاركتنا في معرض دبي للطيران لتسلط الضوء على رؤية المملكة لمستقبل النقل الجوي، واستعراض الجهود التي نبذلها في تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليكون نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة. نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المرموق الذي يجمع نخبة من قادة الطيران حول العالم.”

ولاقى جناح المطار اهتماماً واسعاً من زوار المعرض بفضل تصميمه المستدام واعتماده لمعايير متقدمة في البناء وإعادة استخدام الموارد، ما أهله للحصول على ترشيح رسمي لجائزة Better Stands Gold المخصصة لأفضل الأجنحة المستدامة في المعارض العالمية.

وقدم جناح مطار الملك سلمان الدولي، رحلة غامرة لزواره، مستوحاة من مراحل السفر؛ والتي شملت الاستقبال، والصعود إلى الطائرة، وانطلاق الرحلة، واختتمت التجربة بالوصول ومغادرة المطار.

وشهد حضور المطار كذلك، مشاركة قياداته في عدد من الجلسات الحوارية بالمعرض، حيث شارك سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، في جلسة بعنوان “الطيران وما بعد 2025” مقدماً رؤية المطار حول مستقبل صناعة الطيران والدور المحوري الذي ستؤديه المملكة في رسم ملامح السفر الجوي خلال العقد القادم.

كما عقد المطار عدد من اللقاءات الاستراتيجية مع شركات رائدة في مجالات تصميم وتشغيل المطارات، وحلول الطاقة النظيفة، وإدارة الحركة التشغيلية المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتسريع تبني التقنيات الحديثة في المملكة.

يذكر أن معرض دبي للطيران 2025 شهد مشاركة واسعة من الحكومات وشركات الطيران ومؤسسات الفضاء والدفاع، حيث شكلت مشاركة مطار الملك سلمان الدولي عنصراً محورياً في إبراز رؤية المملكة وتوجهاتها الطموحة نحو بناء مستقبل جديد لقطاع الطيران في المنطقة والعالم.