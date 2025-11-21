مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تفتح باب التقديم لبرنامج شركاء الأندية لعام 2026

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن فتح باب التقديم لبرنامج شركاء الأندية لعام 2026، مؤكدةً بذلك التزامها طويل الأمد والمستدام تجاه دعم منظومة الرياضات الإلكترونية دوليًا. ويمثل البرنامج، الذي تبلغ قيمته 20 مليون دولار، استمراريةً لإطار عمل مُثبت تم تأسيسه خلال النسخ السابقة، ويجمع بين الاستثمار المالي والتوجيه الاستراتيجي والانتشار الدولي الذي تقدمه المؤسسة، بهدف تسريع نمو منظمات الرياضات الإلكترونية المحترفة.

وستقدم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الدعم لـ 40 ناديًا رائدًا عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية كجزء من برنامج عام 2026، لتسهم في توسيع قاعدة جماهيرها العالمية وتعزيز تفاعل المعجبين في المناطق الرئيسية الواعدة، مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

باب التقديم مفتوح حاليًا لأندية الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، ويستمر حتى 18 ديسمبر 2025، عبر الرابط: esportsworldcup.com/clubprogram.

وستُوجّه دعوات مباشرة لثمانية أندية استنادًا إلى أدائها المتميز في تصنيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025. وتشمل قائمة الأندية المدعوة لعام 2026 كلاً من: Team Falcons، Team Liquid، Team Vitality، Twisted Minds، Virtus.pro، AG.AL، Gen.G Esports، Weibo Gaming . وسيتم شغل المقاعد المتبقية من خلال عملية التقديم المفتوحة، مع تقييم الأندية بناءً على تميزها التنافسي في العديد من الألعاب، ورؤيتها الطويلة الأمد، وقدرتها على إشراك مجتمعاتها وتنميتها من خلال المحتوى والمبادرات الموجهة نحو الجماهير.

كما سيقدم البرنامج للأندية المختارة تمويلاً مرنًا للحملات التي تهدف إلى الوصول لجمهورها، وتمكين الابتكار، وتعزيز علاماتها التجارية وفرص نموها التجاري.

وفي عام 2025، قام برنامج شركاء الأندية التابع لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمراجعة ما يقرب من 200 طلب تقديم، واختار 40 ناديًا، بما في ذلك أندية من الصين واليابان والهند وأمريكا اللاتينية. وانضم تسعة عشر ناديًا لأول مرة، في حين عاد 21 ناديًا من الدفعة الافتتاحية، مما يعكس استمرارية البرنامج وتأثيره المتزايد عبر المنظومة العالمية للرياضات الإلكترونية.

وساهم برنامج مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025 في تمكين الأندية من التواصل مع أكثر من 330 مليون مشجع (125 مليون منهم من الصين)، من خلال مبادرات مجتمعية، وسفر 2000 من مشجعي الأندية إلى الرياض، وتحدي الابتكار، الذي شهد إرسال نادي G2 Esports قميصه إلى الفضاء، وإنتاج نادي REJECT لفيلم أنمي، وإطلاق نادي Karmine Corp لبرنامج فني.

وصرّح هانز جاغنو، مدير علاقات الأندية واللاعبين في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “من خلال برنامج شركاء الأندية، نواصل استثمارنا في المنظمات التي تدفع الرياضات الإلكترونية قدمًا وتنمي قاعدتها الجماهيرية جنبًا إلى جنب معنا. ينصب تركيزنا لعام 2026 على تعزيز انتشارنا العالمي، ودعم الأندية في تنمية مجتمعاتها وجلب جماهير جديدة إلى عالم الرياضات الإلكترونية. لا يقتصر هذا البرنامج على تحقيق الاستدامة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى بناء الجيل القادم من عشاق الرياضات الإلكترونية.”

وأوضح مساعد الدوسري، الرئيس التنفيذي لنادي Team Falcons: “مكّننا برنامج شركاء الأندية من الوصول إلى أعلى مستويات التميز التنافسي والاعتراف العالمي. يلعب أكبر نجوم اليوم والغد بفخر تحت راية Team Falcons، ويصلون إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم ويلهمون الجماهير المحلية. لقد رفع البرنامج مستوى المنافسة في كل نادٍ واجهناه، مما جعل فوزنا الثاني على التوالي ببطولة الأندية أكثر إبهارًا. نحن فخورون بمواصلة البناء من خلال البرنامج، ومستعدون للمنافسة مرة أخرى لتحقيق اللقب الثالث في عام 2026.”

وصرّح إبراهيم بن جبرين، الرئيس التنفيذي لنادي Twisted Minds، قائلًا: “لقد ساعد برنامج شركاء الأندية في جعل عام 2025 عامًا فارقًا ومتميزًا لنادينا. فقد توسعنا للمشاركة في 14 لعبة، وفزنا ببطولتين، وحققنا المركز الرابع في بطولة الأندية، مما يثبت أن البرنامج يقدم نموًا حقيقيًا لكل نادٍ مشارك. لقد كان البرنامج عاملًا مهمًا في تقدمنا بينما نواصل سعينا لتحقيق هدفنا في أن نصبح أحد أندية الرياضات الإلكترونية الرائدة في العالم.”

يتم تجديد العضوية في برنامج شركاء الأندية التابع لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنويًا، بما يتماشى مع الطبيعة الديناميكية للرياضات الإلكترونية. يُذكر أن القبول في البرنامج لا يضمن التأهل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026؛ حيث يجب على جميع الأندية كسب مكانها من خلال مسار المنافسة الخاص بكل لعبة. وسيتم الإعلان عن قائمة الأندية المختارة في يناير 2026، بعد الانتهاء من عملية التقييم.