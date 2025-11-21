مؤتمر “The Ring IV” يستعرض جاهزية المقاتلين قبيل انطلاق نزالات موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
شهدت منطقة بوليفارد سيتي أمس الخميس انعقاد المؤتمر الصحفي لعرض The Ring IV: Night of the Champions، أحد أبرز فعاليات موسم الرياض 2025، قبيل إقامة النزالات العالمية المقررة غدًا في anb Arena.
واستعرض المؤتمر تفاصيل البطاقة القتالية التي تضم 4 نزالات كبرى يشارك فيها 8 مقاتلين غير مهزومين يتنافسون على مجموعة من أقوى بطاقات الملاكمة العالمية هذا العام.
وتناول المؤتمر النزال الرئيسي بين الأمريكي ديفيد بنافيديز والبريطاني أنتوني يارد في وزن خفيف الثقيل، أكد خلالها بنافيديز جاهزيته ورغبته في تحقيق الفوز، فيما أعرب يارد عن ثقته الكبيرة واستعداده للمواجهة.
كما شمل المؤتمر حديثًا عن النزال الرئيس المشترك بين الأمريكي ديفين هيني وحامل لقب WBO لوزن الويلتر براين نورمان جونيور، حيث أكد نورمان استعداده للدفاع عن لقبه، بينما أوضح هيني أنه يدخل المواجهة بخطة واضحة لاستعادته.
وفي وزن السوبر فلاي، أثنى المروج العالمي إيدي هيرن على مستويات الأمريكي جيسي “بام” رودريغيز قبل نزاله لتوحيد ألقاب WBA وWBC وWBO ولقب مجلة The Ring أمام الأرجنتيني فيرناندو مارتينيز، واصفًا إياه بأحد أبرز مقاتلي الجيل الحالي.
وعبّر المروج البريطاني فرانك وارن عن دعمه لمواطنه سام نوكس قبل نزاله على لقب WBO للوزن الخفيف أمام الأمريكي عبدالله ميسون.
وشهد المؤتمر حضور العديد من المقاتلين المشاركين، من بينهم الأمريكي فيتو ميلنيكي جونيور الذي أكد جاهزيته لنزاله أمام صامويل مموماه.
واختُتم المؤتمر بوقوف المقاتلين في مواجهة تقليدية أمام الجمهور، وسط تفاعل كبير قبل انطلاق نزالات ليلة الأبطال.
