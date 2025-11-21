مؤتمر “The Ring IV” يستعرض جاهزية المقاتلين قبيل انطلاق نزالات موسم الرياض 2025

شهدت منطقة بوليفارد سيتي أمس الخميس انعقاد المؤتمر الصحفي لعرض The Ring IV: Night of the Champions، أحد أبرز فعاليات موسم الرياض 2025، قبيل إقامة النزالات العالمية المقررة غدًا في anb Arena.

واستعرض المؤتمر تفاصيل البطاقة القتالية التي تضم 4 نزالات كبرى يشارك فيها 8 مقاتلين غير مهزومين يتنافسون على مجموعة من أقوى بطاقات الملاكمة العالمية هذا العام.

وتناول المؤتمر النزال الرئيسي بين الأمريكي ديفيد بنافيديز والبريطاني أنتوني يارد في وزن خفيف الثقيل، أكد خلالها بنافيديز جاهزيته ورغبته في تحقيق الفوز، فيما أعرب يارد عن ثقته الكبيرة واستعداده للمواجهة.