 ليالي الفنون الخالدة.. أمسية تعيد وهج الطرب الأصيل في موسم الرياض

هاني البشر (الرياض)

قدّم موسم الرياض واحدة من أرقى أمسياته الفنية من خلال “ليالي الفنون الخالدة”، حيث اجتمعت الأصوات العربية الرفيعة على مسرح أبو بكر سالم لإحياء تراث الطرب الأصيل بروح حديثة، وبقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد. وشهدت الليلة حضورًا لافتًا من جمهور عاش أجواء كلاسيكية أعادت وهج أعظم أعمال الفن العربي، وذلك بتنظيم متقن من بنش مارك.

بدأت الأمسية مع الفنان فؤاد زبادي الذي افتتح الحفل بأغنية ما بيسألش عليا أبداً ثم ساكن بحي السيدة ويا صلاة الزين وسط تفاعل كبير من جمهور الرياض. وقبل ختام فقرته، أعلن موسم الرياض عن مبادرة خاصة بتكريم زبادي عبر إنتاج ألبوم طربي مصوّر بروح الزمن الجميل يُسجَّل في مرواس ويُطرح عام 2026، تقديرًا لمسيرته الفنية.

ثم اعتلى الفنان نور مهنا المسرح في الوصلة الثانية، وقدّم مجموعة من الروائع التي كان للقدود الحلبية نصيب بارز فيها، مقدماً أداءً يلامس روح الطرب الأصيل.



أما ختام الليلة فكان مع الفنانة مي فاروق التي صعدت المسرح على أنغام ودارت الأيام، وسرعان ما تصدّر اسمها الترند الأول في السعودية ومصر بلقب أطلقه جمهورها: “السلطانة مي فاروق”. وقدمت مي مجموعة من الأعمال الخالدة مثل قارئة الفنجان وسيرة الحب وغيرها من الروائع التي عاش معها جمهور الرياض أجواء كلاسيكية راقية.

ليلة استثنائية أكدت مكانة موسم الرياض كمنصة تُعيد روح الطرب الأصيل وتجمع الجمهور مع أكبر النجوم في أجواء فنية خالدة.