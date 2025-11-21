صابر الرباعي وفايا يونان يبدعان في “الغناء بالفصحى” بمركز ” إثراء”

سيف البلاهدي (الخبر)

شهد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” مساء الخميس حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان الغناء بالفصحى، متضمنًا وصلات غنائية لعدد من نجوم الفن العربي؛ حيث أحيا الحفل الفنان صابر الرباعي والفنانة فايا يونان، وقدما مجموعة من الأغاني الطربية وقصائد الفصحى المُغنَّاة.

وشهد الاحتفال تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي امتلأ بهم موقع الاحتفال؛ حيث استمتعوا بالوصلات الغنائية التي جمعت بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة في فعالية ثقافية ترفيهية، تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.

وسيحيي الحفل اليوم الفنانون لطفي بوشناق ونواف الجبرتي وولاء الجندي.

يذكر أن احتفال مهرجان الغناء بالفصحى يأتي ضمن فعاليات حي الشتاء، الذي أطلقه مركز “إثراء “بالتزامن مع موسم الخبر 2025، ويتضمن أكثر من 130 من البرامج والأنشطة التي تركز على الفنون والتراث الثقافي، والأفلام والعمارة والتصميم، التي تتوزع على مرافق المركز، بداية من 29 أكتوبر 2025 حتى 31 يناير 2026 انطلاقا من رسالة مركز ” إثراء” المتمثلة في تعزيز التأثير المجتمعي الإيجابي والمستدام، إلى جانب التفاعل مع جمهور واسع عبر تجارب استثنائية نوعية.