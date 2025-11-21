“سيتي سكيب” يختتم فاعلياته بصفقات عقارية بـ237 مليار ريال

البلاد (الرياض)

رعى وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، الحفل الختامي لفعاليات معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، الذي استمر على مدى أربعة أيام في ملهم بالعاصمة الرياض؛ حيث جرى الإعلان عن تجاوز الصفقات العقارية الـ 237 مليار ريال، وسط مشاركة واسعة من كبريات الشركات المحلية والدولية.

وشهدت نسخة هذا العام حضورًا قياسيًا بأكثر من 577 عارضًا، من بينهم 265 عارضًا دوليًا، يمثلون أبرز الشركات العالمية في مجالات التطوير العقاري والتخطيط الحضري والبناء الحديث وحلول الاستدامة، مما يعكس مكانة المملكة المتنامية بصفتها مركزًا عالميًا لاستقطاب الاستثمارات العقارية المستقبلية.

وأكّد الحقيل أن النتائج التي حققها المعرض تعكس قوة القطاع العقاري السعودي وتطور بيئته الاستثمارية، مبينًا أن تحقيق أكثر من 237 مليار ريال من الصفقات خلال أيام المعرض يؤكد موثوقية القطاع العقاري السعودي وجاذبيته، وفي المسار الذي تسير عليه المملكة في تطوير القطاع وتنمية المدن، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويجسد الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين من داخل وخارج البلاد.

وقدم وزير البلديات والإسكان شكره للجهات المنظمة على جودة الإعداد والتنظيم، وللجهات الحكومية المشاركة التي أسهمت في إنجاح الحدث، مشيدًا بما قدمته الشركات المحلية والدولية من تجارب ونماذج مبتكرة تدعم مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة.

وأشار إلى التنوع الكبير في المنتجات التي عُرضت هذا العام، بين مشاريع التطوير العقاري السكني والتجاري، ومنتجات الشركات الناشئة في قطاع “البروبتِك” التي تقدم حلولًا رقمية متقدمة في إدارة الأصول والتخطيط العمراني، إضافة إلى الابتكارات في تقنيات البناء الحديث.

وأوضح الحقيل أن معرض سيتي سكيب يرسخ مكانة المملكة في صناعة المدن المستقبلية، مبينًا أن الشراكات التي شهدها المعرض تعد امتدادًا لدور المملكة المتنامي في تطوير قطاع عقاري أكثر تنافسية واستدامة.

وبيّن أن العمل في القطاع العقاري يسير وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي وفّرت كامل الدعم لتمكين الجهات والقطاع الخاص من تقديم كل ما يلبي تطلعات المواطن السعودي ويرتقي بجودة الحياة في المدن.