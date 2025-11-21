الرياضة

تأكيدًا لما نشرته “البلاد”.. مركز التحكيم الرياضي يقر بصحة انتقال البريكان للأهلي

البلاد (جدة)

تأكيدا لما نشرته ” البلاد” في 24 أغسطس الماضي بعنوان” الخبير في القانون الرياضي الدولي علي عباس: موقف البريكان والأهلي سليم”، أنهى مركز التحكيم الرياضي السعودي، القضية القانونية الطويلة بين نادي الفتح ونظيره النادي الأهلي؛ الخاصة بقضية انتقال اللاعب الدولي فراس البريكان للنادي الأهلي، بعد أكثر من عام من الجدل والمرافعات من ممثلي الناديين.

 

وأكدت تقارير أن مركز التحكيم أصدر حكمه النهائي برفض احتجاج نادي الفتح، مؤيدًا بذلك قرار لجنة الاحتراف السابقة التي رأت عدم وجود أي مخالفة في انتقال البريكان إلى الأهلي؛  ليضع  هذا القرار حدًا للنزاع القانوني الذي شغل الشارع الرياضي فترة طويلة.
وكانت إدارة  نادي الفتح قد رفعت القضية بعد أن اعتبرت أن انتقال مهاجم الفتح السابق إلى الأهلي تم خلال فترة محمية ضمن عقده، وهو ما اعتبره النادي خرقًا للوائح الاحتراف، مطالبًا بمعاقبة اللاعب والنادي الأهلي، وكذلك البحث عن تعويض مالي.

كما طالب نادي الفتح بالتحقيق في مصدر الأموال التي استخدمها البريكان لدفع قيمة الشرط الجزائي قبل عامين، معتبراً أن ذلك يؤثر على حقوق النادي.

من جانبها، أوضحت لجنة الاحتراف أن جميع الإجراءات تمت بشكل نظامي، وأنه من الصعب إثبات أن أي نادٍ تفاوض مع اللاعب خلال الفترة المحمية لعقده.

وبناءً على ذلك، تم رفض احتجاج الفتح في وقت سابق، قبل أن يتوجه النادي إلى مركز التحكيم الرياضي، لكن القرار النهائي جاء بالمصادقة على موقف الأهلي ورفض مطالب الفتح.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود محاولات من شخصية أهلاوية بارزة للتوصل إلى تسوية ودية مع مسؤولي الفتح قبل صدور الحكم الرسمي، إلا أن القضية استمرت حتى صدور قرار مركز التحكيم.

ويعتبر هذا الحكم نجاحًا كبيرًا للأهلي على الصعيد القانوني والفني؛ إذ يضمن استمرار استفادته من خدمات البريكان، المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق.

