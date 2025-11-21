تأكيدًا لما نشرته “البلاد”.. مركز التحكيم الرياضي يقر بصحة انتقال البريكان للأهلي

البلاد (جدة)
تأكيدا لما نشرته ” البلاد” في 24 أغسطس الماضي بعنوان” الخبير في القانون الرياضي الدولي علي عباس: موقف البريكان والأهلي سليم”، أنهى مركز التحكيم الرياضي السعودي، القضية القانونية الطويلة بين نادي الفتح ونظيره النادي الأهلي؛ الخاصة بقضية انتقال اللاعب الدولي فراس البريكان للنادي الأهلي، بعد أكثر من عام من الجدل والمرافعات من ممثلي الناديين.
وأكدت تقارير أن مركز التحكيم أصدر حكمه النهائي برفض احتجاج نادي الفتح، مؤيدًا بذلك قرار لجنة الاحتراف السابقة التي رأت عدم وجود أي مخالفة في انتقال البريكان إلى الأهلي؛ ليضع هذا القرار حدًا للنزاع القانوني الذي شغل الشارع الرياضي فترة طويلة.
وكانت إدارة نادي الفتح قد رفعت القضية بعد أن اعتبرت أن انتقال مهاجم الفتح السابق إلى الأهلي تم خلال فترة محمية ضمن عقده، وهو ما اعتبره النادي خرقًا للوائح الاحتراف، مطالبًا بمعاقبة اللاعب والنادي الأهلي، وكذلك البحث عن تعويض مالي.