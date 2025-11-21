“بورميستر وسورات” يتقاسمان صدارة بطولة السعودية الدولية للجولف

محمد الجليحي (الرياض)

قدّم الجنوب أفريقي دين بورميستر جولة مثالية بلا أي أخطاء مسجّلًا 64 ضربة، ليتقدّم إلى صدارة الترتيب بالشراكة مع الأميركي كاليب سورات حيث يواصل اللاعبان، المشاركان في دوري LIV، المنافسة بقوة بعدما وصلا إلى 17 ضربة تحت المعدّل قبل اليوم الختامي من النسخة السابعة لبطولة السعودية الدولية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، ضمن فعاليات مهرجان WOW وإحدى أبرز محطات موسم الرياض 2025.

وتألّق بورميستر في ضرباته الطويلة طيلة اليوم، مختتماً الجولة بضربة مبهرة نحو الحفرة الثامنة عشرة وسط تفاعل كبير من الجماهير، ليُمّهِد الطريق لتسجيل بيردي في ختام يومه المميز.

وكشف بورميستر في تصريح لافت أنّ زيادة قوّة ضرباته جاءت بفضل نصائح تلقّاها من بطل ضربات المسافات الطويلة في جنوب أفريقيا، والذي التقى به قبل أسبوع فقط، قائلاً: “ربما كانت أقوى ضربة تي شوت أسددها في مسيرتي. قبل أسبوع تحديداً شاركت في فعالية للضربات الطويلة في جنوب أفريقيا، وتعلّمت بعض الأمور من بطل الضربات الطويلة هناك. وكان من الرائع أن أستفيد منها اليوم على أرض الملعب”.

وأوضح بورميستر أنه حلّ في المركز الثاني بتلك المنافسة، مشيراً إلى أنه تعلّم خلالها “كيفية الاستفادة من مرونة الورك والدوران، وكيفية توليد السرعة دون الحاجة إلى تسديد الضربة بقوة مبالغ فيها”.

وحافظ كاليب سورات، وصيف النسخة الماضية من البطولة، على هدوئه رغم ضغط الصدارة وسط كوكبة من أبرز لاعبي العالم، مضيفاً جولة جديدة بـ68 ضربة بعد جولتيه الافتتاحيتين اللتين سجّل فيهما 62 و66 ضربة.

وأعرب النجم الصاعد البالغ من العمر 21 عاماً عن رضاه عن أدائه، قائلاً: “قدّمت جولة جيدة. في النهاية، لا يمكن أن تكون في قمة مستواك كل يوم. بدأت الجولة بضربات متوسطة، وارتكبت بعض الأخطاء في البداية، لكنها لم تؤثر على إيقاعي. وأنا فخور بالطريقة التي واصلت بها القتال حتى نهاية اليوم”.

وأضاف: “أعتقد أنّه كان من السهل جداً أن أواصل فقدان النقاط وأنهي اليوم بنتيجة أعلى بضربتين أو ثلاث فوق المعدّل، وأن أخرج فعلياً من سباق المنافسة… لكنني لم أسمح بذلك. وأنا فخور جداً بهذا الأمر”.

ويحتل الإسباني خوسيله باليستر المركز الثالث منفرداً، فيما يتقاسم ثلاثة لاعبين المركز الرابع، هم النجم الأميركي أنطوني كيم، والإنجليزي ريتشارد بلاند، والبولندي أدريان ميرونك.

ويُنتظر أن يُحسم ترتيب السلسلة الدولية غداً، حيث سيضمن صاحبا المركزين الأول والثاني بطاقتي التأهّل إلى دوري ليف جولف للموسم المقبل، حيث وضع المتصدّر الحالي للترتيب، سكوت فينسنت من زيمبابوي، نفسه في موقع جيّد لإنهاء الموسم في الصدارة بعد تسجيله الجولة الثالثة على التوالي بنتيجة 67 ضربة، ليتقدّم إلى المركز السابع بفارق خمس ضربات فقط عن المتصدرين.

وأكّد فينسنت أنّه عاش إحدى أفضل جولاته هذا الأسبوع، قائلاً: “كان اليوم ممتعاً، كما استمتعت أكثر من اليومين الماضيين. أتطلع لتحدّي الغد، وأحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة. كانت الجولف رائعة معي حتى الآن، وأريد البناء على ذلك والاستمرار”.

وأضاف: “أحاول ألا أُضخّم الأمور أكثر من اللازم، وأن ألعب بطريقتي وأمارس الجولف كما أعرفه. وكما قلت، أحاول الاستمتاع بهذه التجربة وهذه اللحظة، لأنها ستفيدني مهما كانت النتيجة”.

ومع تقديم اللاعبين السعوديين السبعة مستويات تنافسية لافتة أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم، ووسط حضور جماهيري كبير، امتدّ التشجيع ليشمل أيضاً الثنائي المغربي، فقد واصل الهاوي آدم برسنّو عروضه المميزة مضيفاً جولة بـ74 ضربة إلى جولتيه الافتتاحيتين 66 و67 ليحتل المركز الثامن والثلاثين، فيما سجّل رضا الهلالي 76 ضربة لينهي اليوم بمجموع ضربتين فوق المعدّل.

وقال آدم برسنّو: “حاولت أن أتحلّى بالصبر كما فعلتُ بالأمس، لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب… هذه هي رياضة الجولف. لم أستمتع كثيراً اليوم، كانت جولة صعبة، لكن وجود زملاء رائعين في المجموعة جعل الأمر أفضل، وكان من الجيد مشاهدة أدائهم”.

وقال مواطنه رضا الهلالي معبّراً عن إعجابه بالملعب وتجربة اليوم: “الملعب رائع فعلاً… أعجبني كثيراً. كما أن الأجواء اليوم أفضل بكثير، ونعيش لحظة مثالية للعب؛ لأنه لو كنا في يناير أو وقت آخر مشابه لكانت الحرارة أعلى بكثير. أحببت طريقة إعداد ملعب الجولف… كان مذهلاً”.

ويحظى جمهور الجولف في نادي الرياض للجولف خلال فترة المنافسات من 19 إلى 22 نوفمبر 2025 بفرصة الانضمام إلى هذه التجربة التفاعلية المميزة، وذلك من خلال مسح رمز تحدي جو جولف المنتشر في مواقع مختلفة داخل الملعب، بينما يستمتعون بمشاهدة نخبة لاعبي العالم يتنافسون في واحدة من أقوى بطولات الموسم.

وتقدّم نسخة هذا العام إضافة استثنائية مع إطلاق مهرجان WOW، وهو تجربة غامرة تجمع بين منافسات الجولف العالمية، وعروض السيارات الفاخرة، والموسيقى الحيّة، في فعالية فريدة تمزج بين الرياضة والترفيه والثقافة، لتكون واحدة من أبرز محطات موسم الرياض 2025.

وتتواصل فعاليات البطولة بحفلات موسيقية تُقام كل مساء بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العرب والعالميين. وكانت العروض قد انطلقت يوم الأربعاء 19 نوفمبر مع أُميمة طالب وR3HAB، لتتواصل في أمسية الخميس 20 نوفمبر مع Central Cee وهيفا وهبي، ثم تتصدر نانسي عجرم برنامج ليلة الجمعة 21 نوفمبر، قبل أن تُختتم الفعاليات الفنية يوم السبت 22 نوفمبر بحفل الفنان عايض يوسف.

وترسّخ جولف السعودية رؤيتها بأن تكون القوة الدافعة لتحويل المملكة إلى دولة رائدة في عالم الجولف، عبر تمكين انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها. ومن خلال تنظيم بطولات عالمية مثل بطولة السعودية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، تواصل جولف السعودية الارتقاء بمستوى المنافسات، إلى جانب تطوير منشآت بمعايير عالمية، وتطبيق أعلى مستويات التميز التشغيلي، واعتماد أفضل الممارسات في منظومتها المتنامية من الفعاليات، بما يعكس طموح المملكة في بناء صناعة جولف متكاملة ومستدامة.

وتُقام البطولة هذا العام للمرّة الثانية على ملاعب نادي الرياض للجولف، المقر الرئيسي لجولف السعودية وإحدى أبرز وجهات الجولف في العاصمة. ويضمّ النادي ملعباً بطول 7,434 ياردة بمعدل 72 ضربة، ويتميّز بتصميمه المتدرّج وتضاريسه المتنوعة، وقد أصبح محطة رئيسية لاستضافة أهم البطولات في المملكة، بما في ذلك بطولة السعودية المفتوحة المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة أرامكو للفرق – الرياض، وبطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات.