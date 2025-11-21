المنتخبات السعودية تقفز رابع الترتيب العام في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ 54 ميدالية

البلاد (الرياض)
قفزت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي “الرياض 2025″، 3 مراكز في سلم الترتيب العام للدورة، بحلولها في المركز الرابع، بعد تحقيقها (15) ميدالية متنوعة في منافسات اليوم، منها سبع ميداليات ذهبية، ليكون المجموع (54) ميدالية (18 ذهبية، 10 فضيات، 26 برونزية).
وتمكن فريق السعودية للجوجيتسو، من تحقيق (4) ميداليات متنوعة منها ذهبيتان، في منافسات اليوم الأول للمسابقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجاءت الميدالية الذهبية الأولى للجوجيتسو، عبر اللاعب عبدالله ندا، في وزن تحت (85) كجم، إثر تغلبه في النهائي على نظيره الإماراتي سعيد الكبيسي بنتيجة (2 – 0)، فيما أضاف شقيقه عمر ندا، الذهبية السعودية الثانية بفوزه في نهائي وزن تحت (94) كجم، على الكازاخستاني رمضان خوسانوف بنتيجة (5 – 0)، ونال محمد بن حريمل، الميدالية الفضية لوزن تحت (69) كجم، بعد خسارته في النهائي من الكازاخستاني سيريك الديار، وحققت زميلته لاما المدني برونزية وزن تحت (57) كجم، بفوزها في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على التونسية ميساء بريكي.
واكتسح المنتخب السعودي للهجن، جميع الميداليات الذهبية، لسباقات الهجن، بتحقيقه أربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في ميدان الجنادرية.
وانتزعت الهجانة خلود الشمري، ذهبيتي فئة السيدات، بعد تحقيقها المركز الأول في سباق (8) كلم بزمن (15.22.558) دقيقة، وحلولها أولًا في سباق (2) كم بزمن (3.07.713) دقيقة، ونالت زميلتها هديل الشريف فضية سباق (8) كم بزمن (15.26.448) دقيقة.
وفي منافسات الرجال، حقق سليمان الجهني ذهبية سباق (8) كم، بنيله المركز الأول بزمن (15.19.947) دقيقة، فيما خطف زميله أحمد الجهني ذهبية سباق (2) كم بزمن (3.02) دقائق، وفضية سباق (8) كم بزمن (15.24.547) دقيقة.
وحصد لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية جمعان الزهراني، ذهبية سباق (100)م تصنيف (T53/54)، بتحقيقه (855) نقطة وزمن (14.54) ثانية، وحصل زميله عبدالرحمن القرشي على برونزية السباق بـ(799) نقطة و (15.54) ثانية.
وخطف المنتخب السعودي للمبارزة، ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات الفرق في اليوم الختامي للمسابقة في دورة الألعاب الإسلامية، إذ جاءت ميداليات المبارزة اليوم، بتحقيق الميدالية الفضية لمنافسات الأبيه للرجال، وبرونزيتي سلاح الفويل والأبيه لمسابقات السيدات.
ومثل أخضر المبارزة في منافسات الأبيه للرجال خليفة العميري وجواد الداوود وعمر العكاس، وضي العميري وفوزية الخيبري وندى عابد في مسابقة الأبيه للسيدات، والجوهرة المري وبسمة الراشد ولميد المري في منافسات الفويل للسيدات.