المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري العدل والإعلام

صحيفة البلاد      21 نوفمبر 2025

البلاد (الرياض)
ينعقد يوم الأحد 23 نوفمبر 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ للحديث عن أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة العدلية في المملكة، ويسلط الضوء على توجهات الوزارة المستقبلية لتعزيز كفاءة القطاع العدلي وشفافيته.

كما يستضيف المؤتمر وزير الإعلام سلمان الدوسري للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها، ومن ثم سيجيب الوزيران على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.

وسيبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

