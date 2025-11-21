الحزم يحسم ديربي الرس بثنائية الخلود

حسم فريق الحزم ديربي الرس، بعدما انتصر على نظيره الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر دوري روشن.

افتتح التسجيل في المباراة لاعب الخلود راميرو إنريكي، قبل مرور الدقائق الثلاث الأولى من عمر اللقاء. بعدها حاول الحزم تدارك الأمور، وفي الدقيقة 30 أدرك الحزم هدف التعادل عن طريق إلياس موكوانا الذي سجل الهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولم يستطع جيومبر من منع كرته التي اتجهت مباشرة إلى شباك بابلو كوزاني.

وفي الدقيقة 37، سجل عمر السومة هدفًا من ركلة الجزاء بتسديدة قوية في شباك كوزاني. لتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة الحزم.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الحزم إلى 9 نقاط في المركز الـ 12 بفارق الأهداف فقط عن الخلود الذي يمتلك 9 نقاط أيضًا لكنه في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن.