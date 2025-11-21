الرياضة

الاتحاد يتجاوز الرياض بثنائية في روشن

البلاد (جدة)

حقق نادي الاتحاد فوزًا صعبًا على ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر دوري روشن.

سجل هدفي الاتحاد كل من كريم بنزيما ومحمد الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 24 و42، فيما أحرز هدف الرياض الوحيد مامادو سيلا في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط في المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري روشن.

 

 

 

 

 

