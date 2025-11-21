الاتحاد يتجاوز الرياض بثنائية في روشن

البلاد (جدة)
حقق نادي الاتحاد فوزًا صعبًا على ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر دوري روشن.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط في المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري روشن.
بنزيما يمنح الاتحاد التقدم في الدقيقة 24
الاتحاد 1 × 0 الرياض
محمد الخيبري يمنح الاتحاد الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42
الاتحاد 2 × 0 الرياض
مامادو يسجل الهدف الأول للرياض في الدقيقة 77
الاتحاد 2 × 1 الرياض
